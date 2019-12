Saint-Nicolas, le saint patron des écoliers

Chaque 6 décembre, la Saint-Nicolas est fêtée, particulièrement dans l'Est et le Nord du pays. Pour l'occasion, le Saint-Nicolas et le père Fouettard ont fait leur traditionnelle tournée des écoles. À Ars-sur-Moselle, les écoliers ont mis tout leur cœur dans la préparation de la venue de leur saint patron. Une visite qui consiste notamment à récompenser les élèves. Dans son ombre, le père Fouettard est chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.