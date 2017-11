Saint-Paul-de-Vence : disparition des commerces de proximité

Saint-Paul-De-Vence est une commune très appréciée par les touristes. On y trouve de nombreuses galeries d'art mais pas une seule boulangerie. En raison des prix des loyers trop élevés, les commerces de proximité tendent à disparaître. Pour trouver du pain frais, les habitants sont obligés de se rendre dans les villes voisines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.