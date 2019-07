Saint-Paul-de-Vence : un ticket d'entrée pour chaque touriste ?

Le village mythique de la Côte d'Azur voit déferler chaque jour des milliers de touristes du monde entier. En effet, deux millions de touristes sont venus à Saint-Paul-de-Vence en 2018. Pour un candidat aux municipales, c'est une aubaine financière. Claude Granereau souhaite faire payer cinq euros l'entrée pour chaque visiteur non-originaire de la région PACA. Il annonce également la création d'une boulangerie et une supérette dans un village touristique privé de commerce de proximité. Si le but de tout ceci est d'améliorer les conditions de vie des villageois et de réguler le tourisme de masse, certains commerçants restent dubitatifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.