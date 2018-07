Saint-Pétersbourg : les supporters des Bleus et des Diables Rouges vibrent déjà au rythme du match France-Belgique

Les supporters belges et français sont chauds à Saint-Pétersbourg. Ils nous plongent dans une véritable ambiance de folie. Très confiant, chaque camp est sûr de gagner le match de ce mardi 10 juillet 2018. On retrouve sur place Caroline Henry, journaliste TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.