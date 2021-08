Saint-Pierre-et-Miquelon fête les Basques

Normand, Breton, Basque... leurs blasons sont réunis sur le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les seules terres françaises en Amérique du Nord depuis plus de 200 ans. Mais les pêcheurs basques, les premiers il y a cinq siècles, sont venus ici traquer les baleines dans les eaux de Terre-Neuve et de Saint-Laurent. Et 500 ans plus tard, ces descendants de Basques rament encore, mais cette fois, pour le pur plaisir de naviguer. Dans ce port de moins de 6 000 habitants, les maisons de bois s'inspirent souvent des couleurs et motifs basques. Fronton serait l'un des plus grands au monde pour pratiquer la pelote basque. Xabi Mendy, ancien champion de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) entraîne les pelotaris saint-pierrais toute l'année pour participer surtout à la fête basque du mois d'août. Sillage de tronc, lancée élevée de balle de foin, tir à la corde... les jeux de force en sont un grand moment. Nombre de Saint-Pierrais portent le béret, pas seulement pour les fêtes. La culture basque est, en effet, ancrée à Saint-Pierre-et-Miquelon.