Saint-Raphaël : un musée dédié à Louis de Funès

Que ce soit à travers Rabbi Jacob ou encore Le Gendarme de Saint-Tropez, Louis de Funès nous a tous marqués. Un musée, qui ouvre ses portes ce 31 juillet 2019, lui a d'ailleurs été consacré. Étalé sur 300m², cet endroit regorge de nostalgie. Des scènes cultes à l'entrée, en passant par les affiches d'origine issues de la collection familiale et même jusqu'aux films de famille, tout y est exposé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.