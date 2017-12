Saint-Rémy-de-Provence : les traditions de Noël sont conservées

A Saint-Rémy-de-Provence, c'est en costume traditionnel et à la lueur des lanternes que les habitants marchent en procession dans les rues, rythmés par les tambourins et les chants provençaux. Juste avant minuit, les portes de l'église s'ouvrent pour accueillir les fidèles, puis la messe débute par quelques chants et prières. Et comme le veut la tradition, deux agneaux sont bénis avant d'être offerts par les bergers à l'enfant Jésus. Pour les Saint-Rémois, le réveillon de Noël est un instant de communion et de partage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.