Saint-Renan : les collégiens passent le brevet blanc

Dans les établissements, les élèves pensent déjà à la fin de l'année scolaire et aux examens. Aux collèges, c'est la période des brevets blancs. À Saint-Renan, les candidats sont stressés face à l'entraînement au premier examen de leur vie. Avec chacun leur propre méthode, certains révisent jusqu'aux dernières minutes avant l'épreuve. C'est le moment pour eux de s'autoévaluer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.