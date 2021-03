Saint-Restitut : Marie-Christine peut continuer à vivre avec ses deux sangliers

Vous avez un chat, un chien ou encore un poisson rouge comme animal de compagnie, Marie-Christine Gallopin a ses sangliers et elle les aime plus que tout. "Ce sont des êtres vivants avec plein de sensibilité, d'attachement et de caractère", a-t-elle affirmé. Cette habitante de Saint-Restitut (Drôme) a recueilli Gruinou et sa sœur Nonotte en 2011. Les deux marcassins, issus d'un élevage en cessation d'activités, ont été nourris au biberon et apprivoisés dans leur enclos. Notons que les animaux étaient voués à être euthanasiés. La préfecture a donné son autorisation, mais l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a lancé une enquête. Marie-Christine est d'abord condamnée par la justice à libérer Nonotte. La cour d'appel de Grenoble a décidé d'abandonner toute poursuite. Ses voisins et amis sont soulagés. Une pétition a recueilli 108 000 signatures en faveur de Marie-Christine et ses sangliers. Ensemble, ils vont pouvoir couler des jours heureux dans le sud de la Drôme.