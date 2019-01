Saint-Sozy : un retraité interpelle Emmanuel Macron sur sa pension

Le deuxième rendez-vous d'Emmanuel Macron avec les élus locaux a eu lieu ce 18 janvier 2019 à Souillac, à la veille de nouvelles manifestations des gilets jaunes. Mais avant d'arriver sur les lieux, le chef d'Etat a rendu une visite surprise à Saint-Sozy où il a discuté avec des enseignants, des élèves et des habitants du village. Parmi ces derniers, des retraités qui ont interpellé le président sur des erreurs de calcul dans leurs fiches de paie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.