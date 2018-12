Saint-Sylvestre : l'heure est aux préparatifs

Les préparatifs du réveillon demandent de l'organisation. Pour la décoration de la table, les idées ne manquent pas. Tout repose sur les assiettes, les nappes et les serviettes. En ce qui concerne le menu, ceux qui veulent économiser peuvent se passer du foie gras et le remplacer par du canard. Marie-Claude, par exemple, a opté pour la légèreté des crevettes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.