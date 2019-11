Saint-Vaast-la-Hougue, le "Village préféré des Français", manque de personnel

Malgré les nombreux chômeurs que compte le pays, les entreprises peinent à recruter. C'est d'ailleurs un problème beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Elu "Village préféré des Français" en 2019, Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) attire notamment de nombreux touristes chaque année. Pourtant, le manque de personnel y est récurrent. Commerce, ostréiculture, industrie... cette pénurie de main-d'œuvres affecte plusieurs secteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.