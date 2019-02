Saint-Valentin : le bouquet de roses est à l'honneur

A Nice, les Valentins se sont rendus très tôt sur le marché aux fleurs pour acheter le fameux bouquet à offrir à leurs Valentines. Comme chaque année, les roses, sont à l'honneur. Certains choisissent les rouges car elles sont plus classiques, tandis que d'autres préfèrent varier les couleurs. Du côté des Valentines qui sont loin de leurs Valentins, on préfère se faire gâter par la famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.