La Saint-Valentin

Les initiatives se multiplient pour célébrer la Saint-Valentin, malgré le Covid. Pour ceux qui ont envie de crier leur amour sur les toits, la commune de Villedieu-sur-Indre (Indre) propose de le faire sur son panneau d'affichage lumineux. L'idée fait beaucoup réagir et met du baume au cœur des habitants. Ce panneau lumineux affichera dimanche des déclarations d'amour. "En ces temps moroses, ce type de messages ne peut pas faire de mal à la population", confient certains. Stéphanie Moncieux-Madrole figure parmi les auteurs de ces messages. Ce sera un cadeau inédit à son mari pour lui rendre un petit hommage. Elle aimerait déclarer au monde entier l'amour qu'elle porte à son époux. L'initiative de Delphine Chevalier-Gontier, adjointe chargée de la Culture et de la Communication, cartonne. La mairie a reçu une vingtaine de messages. Pour trouver l'inspiration, les plus belles déclarations sont les plus simples.