L'amour y est-il plus fort dans le village de Saint-Valentin qu'ailleurs ?

Le village de Saint-Valentin dans l'Indre est réellement la capitale des amoureux. Le jour de la célébration de l'amour, de nombreux touristes viennent placer leur couple sous la protection du saint patron. Il est même possible de se procurer un diplôme d'amour à la mairie du village. Les couples se sentent-ils plus amoureux quand ils viennent à Saint-Valentin ?