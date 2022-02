Saint-Valentin : les lettres d’amour riment avec toujours

Qu’importent les générations, pour vous, la lettre d’amour n’a rien de ringard : "S’il y a un week-end où il y a une difficulté, on relit la lettre et on frétille à nouveau de bonheur" ; "On imagine la personne prendre son stylo, écrire au coin du feu, on a un peu l’impression d’être avec elle quand elle l’écrit". À 19 ans, Miriam ne manque pas d’inspiration. L’étudiante en communication imagine l’homme idéal. Pour elle, l’écriture est le meilleur moyen d’exprimer ses sentiments. Une beauté que l’on retrouve aussi dans le choix du papier ou dans l’encre utilisée. À chaque Saint-Valentin, dans la boutique L’écritoire, la gérante, Valentine Bastide, se transforme un peu en Cupidon des belles lettres. Les lettres d’amour, Léa Faytre, elle, les collectionne et les conserve précieusement. Une passion tellement forte que cette maman en a fait son métier. Moyennant 40 euros, Léa rédige sur commande pour ceux qui ne trouvent pas les mots. Plus de doute. Encore aujourd’hui, quelques mots glissés dans une enveloppe suffisent à faire plaisir à celle ou celui qui la reçoit. TF1 | M. Stiti, D. Blondeau, D. Pires