Saint-Valentin : les mots d’amour des enfants compilés dans un livre

Dans les plis d'un cahier et les tréfonds de ses souvenirs, Morgane Pellennec, un jour, a trouvé un cœur avec deux initiales et quelques mots d'amour. Il s'agit d'une lettre de Simon, son amoureux de colonie de vacances quand ils avaient onze ans. Cette journaliste a ensuite voulu lire d'autres lettres de ce genre. Elle s'est alors mise en quête. Deux années de recherche et une centaine de lettres plus tard, elle publie un recueil au titre délicieusement enfantin "Tu n'es pas belle, tu es pire !". Voici quelques extraits de ces lettres d'enfants. "Cher Sébastien, je t'aime alors arrête de m'embêter. Il faudra qu'on se marie. Je t'aime". "Lola, j'ai hâte de te retrouver. Je t'aime de tout mon cœur". "Cher Maxime, moi aussi je t'aime, mais par amitié. Avec toi ça va pas plus loin". Ce sont des écrits des premiers amours et des premiers tourments de jeunes. Par exemple, Maxime raconte qu'il a vécu son premier chagrin d'amour à l'âge de six ans. Un déménagement a eu raison de sa relation avec la petite Mélissa.