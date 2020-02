Saint-Valentin, un grand jour pour les fleuristes

Comme les amoureux, les fleuristes attendent également la Saint-Valentin de pied ferme. Durant cette journée, leur chiffre d'affaires grimpe, et ce, en majeure partie grâce aux hommes pour gâter les élues de leur cœur. Ils représentent près de 98% de la clientèle. Au niveau du budget, les Français dépensent en moyenne 45 euros par bouquet. La variété choisie dépend de la préférence de chacun bien que la rose reste toujours la vedette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.