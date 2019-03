Saint-Vaury : les services publics se font rares

L'insuffisance des services publics représente 93% des réclamations reçues en 2018. Saint-Vaury, une petite commune de 1 700 habitants située dans la Creuse, constitue un exemple. La Poste a récemment perdu sept facteurs. La gendarmerie, elle, n'a plus d'agent d'accueil en permanence. Les fermetures et réductions d'effectifs ont fait perdre 50 postes à Saint-Vaury, de quoi amplifier la désertification de la Creuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.