Saint-Véran, le village le plus haut d'Europe

Si on l'appelle le pays où les coqs picorent les étoiles, c'est parce qu'à 2 040 mètres d'altitude, sur la plus haute commune d'Europe, les habitants ont appris à vivre au plus près du soleil, comme Sébastien. C'est le gardien de ce lieu unique dans l'Hexagone où l'on peut observer le ciel. Avec cette lunette astronomique, il apprend aux enfants du village à regarder de plus près le soleil. À Saint-Véran, le ciel est pur. Au cœur de ces montagnes du massif du Queyras, la légende dit que le soleil est là 300 jours par an. Alors ne soyez pas surpris par cette multitude de cadrans solaires sur les murs des maisons. N'allez pas chercher à vivre dans un pavillon à Saint-Véran. Ça n'existe pas. Vous ne verrez que des grandes bâtisses en bois que l'on appelle des fustes. Ce sont des rondelles de mélèze, l'arbre local. Avant, chaque famille possédait son étable. À 2 000 mètres d'altitude, les habitants ont appris à vivre en autonomie. Mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent rester isolés. Tout le monde se connaît sur la plus haute commune d'Europe, et s'entraide. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontabla, H.P. Amar