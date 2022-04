Sainte-Agnès, un belvédère sur la Méditerranée

A plus de 800 mètres d'altitude, perché juste au-dessus de Menton, le petit village de Sainte-Agnès est le but que s'est fixé aujourd'hui ce groupe d'amis. A l'arrivée, le panorama en vaut le coup d'œil. Dans les ruelles pavées de ce village médiéval, les maisons sont comme blotties les unes contre les autres. C'est l'une des choses qui a séduit Frédéric quand il est arrivé il y a plus de 30 ans. Sainte-Agnès s'est construite petit à petit au XIVe siècle au pied d'un château fort abandonné. Située à la frontière franco-italienne sur la ligne Maginot, le village a longtemps été un site militaire convoité. Pour le défendre, un fort a été construit en 1936. Aujourd'hui désaffecté, c'est désormais un lieu de mémoire. Le restaurant "Le Righi" offre une vue à couper le souffle mais certainement pas l'appétit. En cuisine, Franck est en train de préparer de petits raviolis à la bourrache. Ici, on mise sur les produits locaux préparés dans le respect des traditions. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde