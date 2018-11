Sainte-Catherine : les jardiniers s'activent à la plantation d'arbres

La fin novembre est la période propice pour planter des arbres. Car "tout bois prend racines à la Sainte-Catherine" dit un dicton bien connu des jardiniers. Malgré le froid, ces derniers s'activent à la tâche. Cette année 2018, la météo est relativement favorable à la plantation d'arbres fruitiers et de rosiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.