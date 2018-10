Sainte-Maxime : grand nettoyage après les intempéries

Dans la nuit du mercredi 10 octobre au jeudi 11 octobre 2018, le département du Var a été le théâtre de violentes intempéries. A Sainte-Maxime, les dégâts ne sont pas minimes. La rivière en crue ayant traversé les maisons, plusieurs d'entre elles sont dans un piteux état. Ce vendredi 12 octobre 2018, l'alerte aux inondations a été levée. Mais pour la plupart, la nuit a été longue et fatigante. Heureusement, les habitants s'entraident pour faire les tris mais aussi pour héberger temporairement ceux qui ont été durement touchés. Les pompiers ainsi que les bénévoles de la Protection Civile sont à pied d'œuvre pour nettoyer et pour évacuer la boue et les eaux stagnantes. Ces opérations pourraient durer jusqu'au week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.