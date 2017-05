Saintes-Maries-de-la-Mer : pèlerinage haut en couleur pour les Gitans  

Une foule compacte se presse devant l'église des Saintes-Maries. Ils sont venus saluer Marie Salomé et Marie Jacobé qui défilent, sur leur barque, portée à bout de bras. Et la procession des gitans, entre les arlésiennes en costumes traditionnels et les gardians, est haute en couleur. Des milliers de gens du voyage, venus de toute l'Europe, ont ainsi fait le déplacement pour l'occasion.