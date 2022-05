Saints de glace au soleil : y a plus de saison !

Des Saints de glace sous un soleil d'été. Dans les jardins de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), la météo n'a rien à voir avec celle de l'an dernier. Le soleil fait donc mentir les dictions et Daniel Marchi commence à planter ses tomates, sans même attendre vendredi, jour de la Saint Servais. Cette année en effet, difficile de croire que Saint Servais, Saint Pancrace et Saint Mamert à eux trois un petit hiver. Et pourtant, Jean-Paul Poussin attendra la semaine prochaine avant de mettre ses tomates en pleine terre. Christian Thibault, lui aussi, préfère patienter. Il prépare son tunnel de protection et son système d'arrosage. "Je crains qu'on ait des pénuries d'eau et des restrictions cet été. D'où l'importance de bien pailler son terrain pour garder l'humidité dedans. Autre astuce pour faciliter l'arrosage : les bouteilles coupées en deux. Daniel limite ainsi les risques de maladies. À la fin du mois, quand la terre sera chaude, Jean-Paul plantera son basilic. Encore un peu de patience donc pour savourer de belles récoltes estivales. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély