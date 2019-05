Saints de glace : les jardiniers restent prudents

Ce mois de mai 2019 est assez délicat pour les jardiniers. A Tours, dans les potagers, les températures négatives ont laissé des traces. C'est avec impatience que les jardiniers attendent les saints de glace. Pour l'heure, la prudence est de mise : les voiles sont installées et pour prendre de l'avance, quelques plants sont disposés dans des châssis avant d'être mis en terre. Malgré cela, le printemps offre ses premières récoltes, un plaisir qui devrait se multiplier avec l'arrivée du soleil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.