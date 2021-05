Saints de Glace : les conseils de jardiniers

Ils sont trois : Saint-Mamert, Saint-Pancrace et Saint-Servais. Les Saints de Glace et leur proverbe restent un repère pour les jardiniers : "Avant Saint-Servais, point d’été ; après Saint-Servais, plus de gelée". C'est notamment le cas pour ceux de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). Au programme, par exemple, pour Bernard : la plantation des légumes d’été. La pluie s’invite cette semaine au potager, une bonne nouvelle après un mois d’avril très sec. "On a eu peut-être deux à trois millimètres en deux mois et demi, (…) et là, on en est déjà une bonne quarantaine. Ça fait du bien", affirme-t-il. Malgré le mauvais temps, il décide de planter des tomates. Celles-ci peuvent être mises en terre, sans protection, puisque les risques de gelée sont passés. Chez Jean-Paul, également, les plants de tomate ou d’aubergine sont prêts. "Tout ça va aller en terre dans un jour ou deux, quand les Saints de Glaces seront passés", explique-t-il. Et pour planter ses légumes d’été, il vérifie la température du sol. La patience, c’est la règle numéro un au potager. Il ne reste qu’à espérer un peu de chaleur pour obtenir les premières récoltes, fruits du travail des jardiniers.