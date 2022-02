Saison amère pour les producteurs d’endives

Ce lundi encore, comme tous les jours depuis le début de l'année, l'exploitation de Mathieu Boucquillon va perdre 900 euros. En cause : des coûts de production qui se sont envolés. La situation est catastrophique. En mois de décembre, Mathieu payait le kilowatt-heure en heures creuses d'hiver à 5,80 euros. Au mois de janvier, il a payé 22,20 euros. Ce qui fait une augmentation de 400%. "C'est comme si aujourd'hui vous allez faire votre plein de gasoil, vous allez payer 1,60 euros, et demain vous allez payer 6 euros. C'est énorme", nous affirme-t-il. Dans les années 90, il y avait 3 000 endiviers dans le Nord. Aujourd'hui il n'en reste que 300. Avec la hausse des coûts d'énergie, c'est toute la filière qui est menacée. Jérôme travaille dans cette exploitation depuis 30 ans, et comme beaucoup, il craint pour son emploi. Alors les endiviers appellent à l'aide. Il faut manger de l'endive, pour maintenir un prix d'achat correct, et que la grande distribution fasse également un effort. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier