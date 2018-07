La saison des artichauts a commencé

La Bretagne est la première région productrice d'artichauts. Dans le Finistère, notamment à Lesneven et à Cléder, la récolte a commencé et ne se terminera qu'au mois de novembre. Les consommateurs ont le choix entre plusieurs variétés. Riche en vitamines, le légume est facile à cuisiner et favorise le bon fonctionnement du foi. Autant de bonnes raisons pour en consommer tout l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.