Saison de l'huile d'olive : les producteurs apportent leur récolte au moulin

La saison des olivades est ouverte dans les champs de Provence. À Coudoux, Lisa Bajolle récolte les olives depuis le mois d’octobre à l’aide d’un peigne électrique pour faire tomber les fruits dans le filet. Chaque année, cette productrice récolte en moyenne 30 tonnes d’olives qu’elle va ensuite amener au moulin. Dans ce village, c’est une tradition depuis plus de cent ans. Les oléiculteurs ainsi que les habitants de Coudoux apportent leurs récoltes personnelles. Durant l’automne, le moulin tourne 24h/24, 7j/7, selon la méthode traditionnelle, à l’ancienne. Les olives reposent dans un grenier entre trois et six jours. Puis elles sont broyées dans une meule en granit. La pâte d’olives est ensuite pressée entre de petits tapis appelés "escourtins". Et l’huile apparaît. Enfin, il faut séparer l’eau du fruit et l’huile. Un peu plus loin, dans les Alpilles, se trouve l’autre terre provençale de l’olive. Les clients sont nombreux à venir chercher le nouveau cru de l’année. Dans ce moulin aux Baux-de-Provence, on vend uniquement une huile d’olive de condiment. Vendu 21 euros le demi-litre dans ce moulin, l’or vert est très utilisé en cuisine dans la région. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot