Saison des champignons : une cueillette sous contrôle

Dans les bois à Caixon (Hautes-Pyrénées), il faudra désormais une autorisation pour ramasser les champignons. Les propriétaires forestiers souhaitent limiter l'accès aux champignons. Il faut donc adhérer, ce qui représente 20 euros par an pour les villageois. Régulièrement, des gardes assermentés patrouillent. Si onze procès-verbaux ont été dressés ces deux dernières années, ils font surtout preuve de pédagogie. "Ça pousse naturellement donc c'est à tout le monde. Mais non, la propriété appartient à quelqu'un qui paie des impôts", explique Didier Terrail, un des gardes. Dans cette commune, la cueillette des champignons a attisé les tensions: surpopulation dans les bois, menaces, vols,... Les incivilités se multiplient. Avant la réglementation, Evelyne, une septuagénaire, ne se sentait plus en sécurité lors de ses moments de cueillette. A présent, 200 personnes ont leur carte, des habitants du village et des environs principalement.