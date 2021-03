La saison du carénage

Ne vous fiez pas à l'image d'Epinal. Sous l'eau, c'est une lutte sans merci : les algues s'accrochent, le sel attaque. Il est temps pour les bateaux de sortir de l'eau. Un ménage de printemps ou une révision complète s'impose donc. Electricité, moteur, état de la coque... sont à revoir. Une question de sécurité mais aussi de bon sens. "Si vous ne faites rien, au bout de trois ans, le bateau n'avance plus", expliquent les plus avisés. Si des thoniers de 1954 et des bateaux qui pêchaient la sardine depuis 1927 continuent d'avancer, c'est grâce à leur entretien. Leur secret, des protecteurs un peu mécaniciens, un peu décorateurs. "C'est comme les fleurs, il faut les faire refleurir, leur donner de belles couleurs", confie Henri Salles. Chaque printemps, c'est le même rituel. Tous les ans, les pêcheurs sortent les bateaux et peignent ces derniers de la couleur des volets de la maison. Le plus dur dans le carénage, ce serait de patienter. Plus qu'un mois de travail et les pêcheurs pourront prendre le large.