Saison du carénage : nettoyage et réparation dans les ports de plaisance

Une fois par an, les bateaux se concentrent dans les ports pour la grande saison du carénage. Il est question de décrasser la partie immergée de la coque pour ne pas perdre en performance au cours de la navigation. Chacun se plie en deux pour remettre à neuf son voilier qui est inspecté au moindre recoin jusqu'à l'état du bois. Après quelques jours de retapage, les bateaux seront prêts à rejoindre la mer pour une année supplémentaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.