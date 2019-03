La saison des foires aux plantes a débuté

A l'occasion de l'arrivée du printemps, les foires aux plantes débutent leur saison. Les amateurs de jardinage se sont donné rendez-vous dans le parc du château de Cheverny, dans le Loir-et-Cher. L'occasion pour eux de demander des conseils pratiques pour chaque variété et de trouver des plantes rares. Le château a accueilli 11 400 visiteurs le weekend du 23 mars 2019, un record comme pour fêter l'arrivée du printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.