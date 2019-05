Saison des ouragans aux Etats-Unis : le Kansas et l'Oklahoma ravagés par les tornades

Pour les chasseurs de tornades, le phénomène est spectaculaire et tout autant effrayant. Dans l'Oklahoma par exemple, deux tornades se sont succédées. Chacun tente de se protéger des énormes grêlons qui accompagnent la tempête. Si pour le moment, on ne dénombre aucune victime dans cette ville et celle du Kansas, on peut d'ores et déjà dire que les dégâts sont catastrophiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.