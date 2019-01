La saison des potages et des veloutés est ouverte

Dans les marchés, les files d'attente s'allongent devant les stands de légumes. Sur les étals, les légumes d'hiver abondent. Des carottes, des choux, des potirons, des poireaux..., de quoi faire une bonne soupe. L'idéal pour se réchauffer en cette période hivernale est de se concocter un repas léger, peu calorique et rassasiant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.