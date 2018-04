Puy du Fou 2018, ça commence samedi !

La 31ème saison du parc du Puy-du-Fou débutera ce samedi 7 avril, en Vendée. Le lieu s'ouvrira au public durant sept mois. Il accueille deux millions de visiteurs chaque année et a été plusieurs fois sacré Meilleur parc du monde. Cette année, les spectacles promettent d'être grandioses et les comédiens s'attellent aux derniers préparatifs. A l'époque romaine ou à bord du navire "La Boussole", les visiteurs seront transportés dans divers univers tout aussi magnifiques les uns que les autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.