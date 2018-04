La saison des vacances de la zone C commence

Une très belle saison touristique s'annonce à Houlgate, dans le Calvados, durant les vacances de printemps. Avec le temps estival qui s'annonce dès la semaine du 16 avril, les réservations affluent. Tout au long des plages normandes, restaurants, hôtels et camping-cars se préparent à accueillir bon nombre de touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.