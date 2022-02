Saisonniers : le recrutement pour l’été a commencé

La météo n’aide pas encore à l’imaginer, mais la saison touristique approche à grands pas. À Arcachon (Gironde), elle devient synonyme de stress pour les professionnels du secteur qui lancent le recrutement des saisonniers. Hôtel, animation, restaurant, café… quasiment tous cherchent, mais ont bien du mal à trouver des saisonniers qualifiés. Dans la brasserie "Grand Café Repetto", il faut dix personnes en salle et quatre en cuisine pour s’occuper des centaines de clients. Entre le logement et le parking, le responsable comprend que les saisonniers sont de plus en plus difficiles à trouver. Sur le bassin d’Arcachon, plus de 500 postes de service sont à pourvoir pour la saison, mais il n’y a que 250 demandeurs d’emploi dans ce secteur. C’est la même chose en cuisine : 750 offres pour 260 demandeurs. Néanmoins, certains professionnels ont peut-être trouvé la parade. Dans le camping "Domaine de la Forge", le logement est pris en charge. Construits il y a cinq ans, 17 studios sont destinés aux saisonniers. La majorité des établissements du bassin n’ont pour autant pas la possibilité de loger leurs salariés. Ils devront donc trouver d’autres arguments pour recruter. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel