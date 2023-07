Saisonniers, les retraités reprennent du service

Aux commandes du petit train, Christian, 71 ans, promène les visiteurs dans les allées de ce parc d'attractions. S'il n'est pas le seul salarié, il est un retraité heureux. Claude, lui, est aux commandes d'un manège. À 61 ans, il voulait renouer avec le monde professionnel, se sentir utile. Ces retraités ont été embauchés pour l'été. Les motivations sont différentes, mais le salaire reste l'élément déclencheur de leur retour au travail. Des retraités de plus en plus nombreux à signer des contrats d'embauche. Danièle Schwebel est désormais une habituée des lieux, la patronne est presque une amie. À 71 ans, elle va travailler tout l'été dans ce restaurant pour financer un voyage au Népal avec ses petits-enfants. Elle fera un peu tout. Catherine Remy, la gérante de l'établissement, est ravie de voir revenir un bon élément. La crise sanitaire a marqué un changement, les salariés sont devenus plus exigeants sur les emplois proposés. La hausse du coût de la vie pousse les retraités à occuper les postes laissés vacants. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings