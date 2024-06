Saisonniers : un logement sinon rien

Très bientôt, ces terrasses seront pleines du matin au soir. Durant la saison estivale, la population de Saint-Tropez (Var) est multipliée par dix et jusqu'à 70 000 visiteurs affluent chaque jour. Mais la pénurie de logements est un frein au recrutement des travailleurs saisonniers, pourtant indispensables. Un problème auquel fait face la municipalité elle-même, elle doit embaucher jusqu'à 80 personnes de plus en été. Pour la première fois, cette année, une partie sera logée dans ces bungalows en préfabriqué. Coût de ce village des saisonniers, 150 000 euros par an. La mairie espère ainsi fidéliser ses employés. Dans la commune voisine de La Croix-Valmer (Var), le maire, Bernard Jobert, a trouvé une autre solution : transformer un ancien village de vacances. La mairie dispose ici de 53 logements, qu'elle loue à des employeurs locaux pour leur permettre d'offrir un toit à leurs saisonniers. Mais impossible de satisfaire tout le monde, la liste d'attente pour bénéficier d'un logement s'allonge chaque année. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard, D. Laborde