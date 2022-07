Salaires : ces entreprises qui augmentent leurs employés

Ludovic Goudemand est vendeur dans une entreprise de matelas. Depuis avril dernier, il gagne plus. Son salaire a progressé de 100 euros net par mois. L'entreprise a d'ailleurs décidé d'augmenter tous les salaires des vendeurs. "Les mentalités des salariés ont changé post-Covid, notamment sur des activités où l'on peut travailler le samedi (..) Aujourd'hui, on doit apporter une amélioration", affirme Constance Decalonne, responsable RH chez "Le roi du matelas". Mais il y a un problème, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir le faire. À Saint-Amand-les-Eaux (Nord), Patrick Boucher, qui est boulanger, ne peut pas augmenter les salaires. Ses charges sont trop lourdes. "Que l'État fasse le nécessaire, éventuellement de baisser les charges patronales (...) De ce fait-là, plus de pouvoir d'achat et une consommation relancée de l'autre côté", nous rapporte-t-il. L'inflation a atteint plus de 5% ces derniers mois. Il n'est pas certain que toutes les entreprises vont pouvoir augmenter les salaires sur le même rythme. TF1 | Reportage S. Hembert, V. Lamhaut