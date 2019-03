Le salon Aiguille en Fête débute à Sebourg avec la dentelle aux fuseaux

A Porte de Versailles, le salon Aiguille en Fête regroupe les passionnés de tricot, de couture et de broderie. Pour cette première étape, les amoureux de la dentelle aux fuseaux se sont donnés rendez-vous à Sebourg. Nous y rencontrons notamment Rosanna Orgiu, membre de l'association des dentellières de la commune. Son activité nécessite beaucoup de patience et de concentration. Avec une technique précise, la dentelle obtenue est aussi fine qu'une toile d'araignée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.