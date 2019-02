Salon de l'Agriculture : les différents animaux à découvrir à la grande ferme

Il n'y a pas que les vaches ou les animaux de la ferme que l'on peut rencontrer au Salon de l'Agriculture. On y découvre également de nombreux spécimens uniques en leur genre à l'image des agneaux vendéens, des lapins nains et différentes races de poules au plumage incroyable. Les poules ont particulièrement la cote pour cette édition 2019. La race hollandaise, par exemple, avec son plumage noir et blanc donne un effet singulier. La folie des chats s'est également emparée du Salon avec une grande variété de ces félins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.