Salon de l'Agriculture : les jurés en formation pour le concours

Le Concours Général Agricole sera organisé au Salon de l'agriculture. Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront décernées aux meilleurs. À cette occasion, un millier de personnes sont en formation pour devenir jurés. Une passion pour la qualité est la seule compétence requise.