Salon de l'Agriculture : l'excellence et l'exigence sont maîtres-mots au concours général agricole du fromage

À l'occasion du concours général agricole, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, des jurys composés de professionnels et d'amateurs se rassemblent pour récompenser les meilleurs produits du terroir. Cette année 2019, 1 459 fromages français de toutes sortes ont répondu présent à ce concours. Parmi la liste, seuls 71 seront récompensés par une médaille d'or. Pour les juges, le moindre détail compte pour faire la différence, allant du visuel au goût en passant par le toucher de la croûte et l'odeur. Sortant du lot, le beurre de baratte est le nouveau produit d'exception récompensé.