Salon de l'Agriculture : plus de quarante races de vaches

Après le président c'est au tour du Premier ministre et des autres personnalités de visiter le Salon de l'Agriculture. Parmi les stars de ce salon, une quarantaine de races de vaches ont quitté la verte prairie pour passer au tapis rouge à Paris. Leurs emplois du temps sont plutôt chargés. A l'exemple de la vache normande, elle passe à la traite quotidiennement. Le lait obtenu va partir dans une coopérative pour en faire du lait pasteurisé en brique d'un litre. Dès 7h du matin, les vaches sont douchées de la tête aux sabots. Elles doivent avoir une allure impeccable afin de gagner le concours de la plus belle bête. Une ambiance de salon de coiffure est constatée dans les allées du salon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.