Le Salon de l'Automobile fête son 120ème anniversaire

Le Salon de l'Automobile édition 2018 s'est ouvert au public dans la matinée du 4 octobre, Porte de Versailles. Sous les flash, comme des mannequins de haute couture, les stars des constructeurs dévoilent leurs silhouettes. La DS3 Crossback figure parmi les nouveautés tricolores les plus attendues. Si le prix de la version essence environne les 40 000 euros, celui de la version électrique n'a pas encore été dévoilé. Découvrez également la nouvelle Peugeot 508. Celle-ci coûte près de 50 000 euros. Enfin, chez Renault, c'est un peu la déception car la nouvelle Clio n'a finalement pas été dévoilée lors du Mondial de l'Auto. Néanmoins, ses concept-cars, des salons roulants, séduisent... ou pas ! Notons que la plus belle voiture du salon c'est la Ferrari Monza.