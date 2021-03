Salon de l'Agriculture annulé à Paris : les souvenirs de "la plus grande ferme du monde"

Depuis 1964, les mains solides des agriculteurs tiennent fermement et fièrement leurs animaux dans les allées du Salon de l'Agriculture. À Choue (Loir-et-Cher), Camille Verdier est déçue. Elle pense à ces années à sélectionner et élever les meilleures vaches pour présenter des animaux d'exception ainsi que ces heures de travail pour les préparer au concours. Sans cette annulation, un agriculteur francilien aurait dû préparer son stand sur les céréales ce vendredi. Il regrette de manquer ce moment unique d'échanger avec les consommateurs. Le Salon de l'Agriculture, c'est aussi traditionnellement un régal pour les amateurs de saveurs régionales et de produits du terroir. Plus de 700 000 visiteurs ne dégusteront pas cette année la bière de la famille Sargeret à Théméricourt (Val-d'Oise). Le Salon de l'Agriculture est, pour eux, une vitrine sans pareille. Mais leur bouteille pourra tout de même décrocher une médaille en 2021. Le Concours général agricole se déroulera en mai dans différentes régions pour la première fois depuis près d'un siècle.