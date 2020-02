Salon de l'agriculture : focus sur le 150ème Concours Général Agricole

Les belles vaches, les cochons, les moutons, les chèvres, mais aussi les taureaux vont devoir sourire aux juges du 150ème Concours Général Agricole. Tous vont défiler sur le ring du Salon de l'agriculture, en espérant rentrer dans dix jours avec une belle médaille. Pour l'occasion, ces animaux, venus des quatre coins du pays, vont être photographiés et caressés par les enfants et les politiques. Emmanuel Macron va d'ailleurs ouvrir le bal des visites ce samedi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.